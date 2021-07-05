Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj seferberliğinin 27'nci gününde toplamda 10 bin 664 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.

"2 bin 282 atık su numunesini laboratuvalarımızda inceledik"

Bakan Kurum açıklamasında şu bilgileri de verdi:

"4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul'da 6 bin 66 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 918 metreküp, Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık. Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam, 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz."