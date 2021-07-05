İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege'nin incisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde de büyük ilgi görüyor.

Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde COVID-19 tedbirleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

"Hazırlıklar kış mevsiminde başladı"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonu hazırlıklarına kış mevsiminde başladıklarını söyledi.

İlçenin temiz, huzurlu ve güvenli bir tatil imkanı sunduğunu belirten Ergin, "Heyecanlıyız. Özellikle aşılanma oranının artması ve vaka sayılarında azalma görülmesiyle Ayvalık'ta sezondan hak ettiğimizi alacağımıza ilişkin güvenimiz tam" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Ayvalık müsilajdan etkilenmedi"

Ergin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Turistik tesislerimiz hazırlıklarını tamamladı. Misafirlerimiz de plajlarıyla, doğasıyla, temizliğiyle yaşanabilir bir Ayvalık'ı burada hissedebilecekler. Bu anlamda belediye bünyesinde aldığımız tedbirlerin yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde ilçemizdeki resmi kurumlarda sezon öncesinde toplantılarımızı yaptık."

Ergin, Ege Denizi kıyısında yer alan Ayvalık'ın müsilajdan (deniz salyası) etkilenmediğine dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

"Tesislerimizde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda"

Kendisinin de aynı zamanda turizmci olduğunu bildiren Ergin, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı öncesindeki doluluk oranına bakıldığında şu anda gayet iyi gidiyor. Cunda Adası, Sarımsaklı ve Ayvalık merkezde tesislerin doluluk oranlarına bakıldığında haziran ayı ortalarından itibaren sürekli bir artış ivmesi gösteriyor. Bu uzun Kurban Bayramı tatilinde de alınan rezervasyonlara bakılırsa, tüm tesislerimizde doluluk yüzde 100'e ulaşmış durumda. Şu anda bile çok iyi gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim."

[Fotoğraf: AA]

"Pansiyonlar ve günlük kiralık evlere de yoğun talep var"

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak ise normalleşme sürecinde tatilcileri ağırlayacaklarını belirtti.

İlçenin her dönem turizmde ilgi gördüğünü vurgulayan Çolak, "Rezervasyonlardaki bu hızla bayramda yoğun talebi ilçedeki turistik tesislerin karşılayabilmesi mümkün görünmüyor. Bu yüzden de pansiyonlar ve günlük kiralık evlere de yoğun talep var. Ayvalık'ın pansiyonculuğu da gelişmiş vaziyette. Bunlar ilçemizdeki büyük otellerin yükünü büyük ölçüde azaltacaktır" dedi.

Çolak, bu yıl Kurban Bayramı ile başlayacak turizm sezonunun çok iyi geçeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.