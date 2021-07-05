Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Körfezi açıklarında hortum
Hatay'da İskenderun Körfezi açıklarında hortum meydana geldi. Kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar oluştu.
İskenderun Körfezi açıklarında, sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Cep Telefonu
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