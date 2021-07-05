İSKİ ekiplerinin daha önce kanalizasyon yenileme çalışması yaptığı Nuripaşa Mahallesi 15'inci Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle içme suyu borusu patladı.

Borunun patlaması nedeniyle oluşan çukura oradan geçen bir otomobil düştü.

Otomobil, mahalle sakinlerinin çabasıyla bulunduğu çukurdan çıkarıldı.

Kamyon, kepçe yardımıyla kurtarıldı

İhbar üzerine İSKİ'ye ait kepçe ve kum taşıyan bir kamyon olay yerine gitti. Bu sırada kamyon da aynı sokaktaki başka bir çukura düştü.

Kamyon, kepçe yardımıyla buradan çıkarılırken, çukur da ekiplerin çalışmasıyla toprakla dolduruldu.