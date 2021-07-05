Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı.https://t.co/e2lIQ7C2jJ pic.twitter.com/0t0GvbYxba — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza yapan metrobüsleri çekmek üzere bölgeye yol yardım araçları getirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza yapan metrobüsler nedeniyle çift taraflı seferler tek yönden yapıldığı için her iki yönde de uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Güzergahtaki temizleme ve kumlama çalışmasının ardından seferler her iki yönde de normale döndü.