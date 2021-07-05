Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 04:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurdun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
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