Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağlayan trafik polisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit oldu.
Sabit Ç. yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Balıkesir kara yolunun 17. kilometresinde Adil K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu sırada, yoldan geçen M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, yol güvenliğini alan polis memuru Serhan Alışkan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Alışkan, diğer yaralıların kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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