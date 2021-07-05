Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 52 milyon 666 bin 521 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs tablosu yenilendi

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük COVID-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük COVID-19" tablosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

4 bin 418 yeni vaka

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

Tabloya göre 4 Temmuz 2021 saat 19.00 itibarıyla Türkiye'de 18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak gerçekleşti.

Aşı en fazla Muğla en az Siirt'te yapıldı

Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.

Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Havalimanları ve sınır kapılarında aşı hizmeti

Sağlık Bakanı Koca, ​​​​​​​Twitter hesabındaki paylaşımında, "48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak" açıklamasını yaptı

BioNTech aşısı COVID-19 geçirenlere tek doz uygulanacak

COVID-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Sağlık Bakanlığı tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi.

SMS'te, "COVID-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" sözlerine yer verildi.

İzmir'de iki gündür salgın kaynaklı can kaybı yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter'dan 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını açıkladı.

Sahillerde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da vatandaşlar, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme kararları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk pazar gününde deniz kenarları ve parklarda vakit geçirdi.

Akdeniz ve Ege sahilleri normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde doldu.