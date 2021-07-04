Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu, ördüğü patikleri Metmetçiğe gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Havva ninenin ördüğü patiklerin Ağrı'da görev yapan Mehmetçiğe ulaştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu ninemiz, kendi elleriyle ördüğü patikleri Mehmetçiklerimize bağışladı. Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklerimize ulaştırılan ve kışın giyilecek olan patikler için Havva ninemizi evinde ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk."