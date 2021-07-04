Havva ninenin ördüğü patikler Mehmetçiğe ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu'nun örerek bağışladığı patiklerin Ağrı'da görevli Mehmetçiklere ulaştırıldığını açıkladı.
Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu, ördüğü patikleri Metmetçiğe gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Havva ninenin ördüğü patiklerin Ağrı'da görev yapan Mehmetçiğe ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konya'da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu ninemiz, kendi elleriyle ördüğü patikleri Mehmetçiklerimize bağışladı. Ağrı'da görev yapan Mehmetçiklerimize ulaştırılan ve kışın giyilecek olan patikler için Havva ninemizi evinde ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk."
Konya’da yaşayan 81 yaşındaki Havva Eseroğlu ninemiz, kendi elleriyle ördüğü patikleri Mehmetçiklerimize bağışladı. Ağrı’da görev yapan Mehmetçiklerimize ulaştırılan ve kışın giyilecek olan patikler için Havva ninemizi evinde ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk. #MSB #TSK pic.twitter.com/NFU30J5LXS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2021
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