Merter Fatih Caddesi'nde, şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatı parçası kaldırıma düştü.

O sırada kaldırımda duran bir kişi, son anda kendini yola atarak parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.