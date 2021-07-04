Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de bir kişi 4 katlı binanın çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Merter Fatih Caddesi'nde, şiddetli rüzgar sonucu 4 katlı bir binanın çatı parçası kaldırıma düştü.
O sırada kaldırımda duran bir kişi, son anda kendini yola atarak parçaların altında kalmaktan kurtuldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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