Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Göz göre göre yavru köpeği ezdi
[Fotoğraf: İHA]
Konya’da bir sürücü otomobiliyle yolun ortasında yatan yavru köpeği ezdikten sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeği ezdi.
Vicdansız sürücü kaçmaya çalışırken arka tekeriyle tekrar yavru köpeğin üzerinden geçti.
Yavru köpek acıyla kıvranırken, sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
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