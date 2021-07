Merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeği ezdi.

Vicdansız sürücü kaçmaya çalışırken arka tekeriyle tekrar yavru köpeğin üzerinden geçti.

Yavru köpek acıyla kıvranırken, sürücünün arkasına bile bakmadan kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.