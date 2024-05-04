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Türkiye
AA 04.05.2024 04:25

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan Türkiye'ye geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, vefat eden oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere saat 02.45'te uçakla Ankara'ya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan Türkiye'ye geldi

Burhan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı.

Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek

Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Rahman'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.

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