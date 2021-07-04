Salihli ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Yakup Ateş, 11 köyden 250 öğrencisi bulunan okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekti.

Hasadı da kendisi yapan Ateş, 1,5 ton verim elde etti.

Ateş, satışını yaptığı buğday ve samanlardan elde ettiği geliri, okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.

"Bu 8 dönüm arazinin boş kalmasını istemedik"

Tarlada çalışmaktan yakınmadığını aksine öğrencileri için seve seve yaptığını dile getiren Ateş, şunları söyledi:

"Okulumuzun hemen yanında okula ait 8 dönümlük arazimiz var. Bu 8 dönüm arazinin boş kalmasını istemedik. Tamamen kendi çabam ve gönüllü arkadaşlarımın da yardımıyla bu sene buğday ektik. Şu an hasadımızı gerçekleştirmekteyiz. Bu hasatla beraber elde ettiğimiz gelirle okulumuzun eksiklerini gidereceğiz. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimize de yardımcı olmak en büyük amacımız.

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz kırsal kesimden gelen öğrenciler. Maddi durumları belli. Her şey tamamıyla öğrencilerimiz için. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz, onlar bizim ümidimiz. Bizler yaşlandıkça onlar bizim yerimizi alacak ve Türkiye'yi büyük Türkiye hedefiyle ileriye doğru taşıyacaklar" diye konuştu.