Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki Levent Engin’in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9’a yükseldi.
İlçede sahte içkiden zehirlenerek yoğun bakıma alınan Levent E. hayatını kaybetti.
Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.
İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Etiketler: Sahte İçki Tekirdağ
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