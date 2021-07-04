Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 12, Kars'ta 13, Ardahan'da 11, Erzurum'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 20 ve Erzincan'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 40, Tunceli, Ağrı'da 34, Erzincan ve Kars'ta 33, Ardahan'da 32, Erzurum'da 31 derece olacağı öngörülüyor.

Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı

Sivas çevrelerinde de akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Sivas çevrelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.