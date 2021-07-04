Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki kestane ağacı tam 410 yaşında. İslamköy kırsal mahallesinde bulunan ağacın türü Anadolu kestanesi. 410 yıldır meyve veren ağaç, bölge halkının bildirmesiyle incelemeye alındı.

İslamköy Mahallesi Muhtarı Muacet Korkmaz, ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını söyledi.

Kestane ağacı 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi

Ziraat Mühendisleri yaptıkları çalışmayla ağacın yaşını belirledi. 410 yıllık kestane ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca "Anıt Ağaç" olarak tescillendi.

Koruma altına alınan ağaçtan yapılacak aşılama çalışmalarıyla binlerce yeni kestane ağacı elde edilecek ve bölgede Anadolu kestanesi yüz yıllarca meyve vermeye devam edecek.

Bölgede Anadolu kestanesi türünden birçok ağaç daha bulunuyor. 4 asırlık ağacın eylül ayında yeni meyvelerini vermesi bekleniyor.