Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, ambulansta doğum yaptıran sağlık ekibini kutladı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hamile bir hastanın ambulansta planlı olmayan doğumunu yaptıran 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibini ve bebeğin ailesini tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum tarihi "3 Temmuz", doğum yeri "Ambulans" vurgusuyla Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi;
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bu sabah bir bebek dünyaya beklenenden erken geldi. Anneyi hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansta yaptırmak zorunda kaldı. Aileyi, acil sağlık ekibimizi kutluyorum. Gözünüz aydın.
Doğum Tarihi: 3.07.2021— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2021
Doğum Yeri: Ambulans
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bu sabah bir bebek dünyaya beklenenden erken geldi. Anneyi hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansta yaptırmak zorunda kaldı. Aileyi, acil sağlık ekibimizi kutluyorum. Gözünüz aydın. pic.twitter.com/1GH2qBe0Hh
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Ambulans
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