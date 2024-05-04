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Dünya
AA 04.05.2024 04:27

Filistin Esirler Cemiyeti: Filistinli 4 kadın gazeteci İsrail hapishanelerinde tutuklu

Filistin Esirler Cemiyeti, aralarında biri emziren anne olmak üzere dört Filistinli kadın gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutuklu olduğunu açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti: Filistinli 4 kadın gazeteci İsrail hapishanelerinde tutuklu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Esirler Cemiyetinden, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in, emziren bir annenin de aralarında bulunduğu dört Filistinli kadın gazeteciyi hapishanede tuttuğu aktarılan açıklamada, söz konusu gazetecilerin İhlas Savaliha, Rula Haseneyn, Büşra et-Tavil ve Esma Herriş olduğu belirtildi.

Savaliha, Tavil ve Herriş'in suçlama olmaksızın idari tutuklu olarak hapishanede tutulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim 2023 olaylarından sonra idari tutuklu olarak alıkonulan gazeteci Sümeyye Cevabira'nın ise Kasım 2023'te serbest bırakılmasından bu yana katı koşullar altında ev hapsinde bulunduğuna işaret edildi.

İsrail cezaevlerinde 53 gazetecinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 43'ünün 7 Ekim'den sonra tutuklandığı ifade edildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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