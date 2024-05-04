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Dünya
AFP 04.05.2024 00:14

ABD: İsrail'in Refah'a kapsamlı kara operasyonuyla ilgili bir plan görmedik

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Refah'a yönelik bir kara saldırısı düzenlemesine karşı olduklarını yineledi ve Tel Aviv'den henüz bu yönde bir plan görmediklerini söyledi.

ABD: İsrail'in Refah'a kapsamlı kara operasyonuyla ilgili bir plan görmedik
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in olası Refah saldırısına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Amerikan medyasına da yansıyan ve İsrail'in bir hafta içinde Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonuna" başlayabileceğini iddia eden haberlere ilişkin görüşlerini aktaran Jean-Pierre, İsrail'in Refah'a saldırmasına karşı olduklarını vurguladı.

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ABD'li sözcü, "Biz henüz İsrail'in Refah operasyonu konusunda ne düşündükleriyle ilgili kapsamlı bir plan görmedik. Refah'a yönelik bir operasyonu desteklemiyoruz ve buraya yönelik herhangi bir kapsamlı askeri operasyon konusundaki endişelerimizi de açıkça dile getirdik. Refah'a 1 milyondan fazla Filistinli sivil sığınmış durumda. Onların hayatlarının korunduğundan emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

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Bu konuda İsrail tarafıyla yaptıkları görüşmelerin devam ettiğini ve endişelerini sürekli olarak dile getirdiklerini kaydeden Jean-Pierre, bugüne dek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan başkanlığında iki çevrim içi görüşme yapıldığını ve yüz yüze bir görüşmenin de yapılmasını umduklarını belirtti.

Pentagon haberleri doğrulamadı

Öte yandan Pentagon, AA muhabirinin, ABD yönetiminin İsrail'in Refah'a yönelik saldırı planlarını gördüğü yönündeki haberlerle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Pentagon sözcülerinden biri, bu haberleri teyit edemeyeceğini belirtti.

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