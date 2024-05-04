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Dünya
AA 04.05.2024 00:45

Londra'da bir üniversite Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini karşılamak için söz verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Goldsmiths University of London", aylardır protesto düzenleyen Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini elinden geldiğince yerine getirmeye çalışacağını duyurdu.

Londra'da bir üniversite Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerini karşılamak için söz verdi
[Fotograf: AA]

Goldsmiths University of London yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, Profesör Stuart Hall binasındaki kütüphanede oturma eylemi düzenleyen Filistin destekçisi öğrencilerin oluşturduğu "Goldsmiths for Palestine (G4P)" adlı gruba verdiği bir dizi taahhüdü elinden gelen en iyi şekilde yerine getirme sözü verdi.

ABD'deki üniversite öğrencileri Gazze için açlık grevi başlattı
ABD'deki üniversite öğrencileri Gazze için açlık grevi başlattı

Açıklamada, okulun etik yatırım politikasını gözden geçirmeyi kabul ettiğine dikkat çekilerek üniversitenin İsrail'le bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımların kaldırılması gerektiğine dair öğrencileri kanıt sunmaya teşvik ettiği kaydedildi.

Filistin'e destek gösterilerine Londra'daki UCL öğrencileri de katıldı
Filistin'e destek gösterilerine Londra'daki UCL öğrencileri de katıldı

Üniversitenin, Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edeceğine işaret edilen açıklamada, okuldaki bir konferans salonuna, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesi için sunulan teklifin destekleneceği bildirildi.

Yaklaşık 6 aydır İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Goldsmiths University of London'daki Filistin destekçisi öğrenciler, yaklaşık 5 hafta boyunca üniversitenin Profesör Stuart Hall binasındaki kütüphanede oturma eylemleri düzenlemişti.

ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayıldı

ABD'deki Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin destekçisi protestolara İngiltere'deki üniversiteler de katılıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki yaklaşık 10 üniversiteden öğrenciler, kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp, çadırlar kurarak ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

Üniversite öğrencileri ve çalışanları, okullarının İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesini, Gazze'de acil ateşkes çağrılarının desteklemesini ve İsrail'in savaş suçlarının kınanmasını talep ediyor.

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