Sabancı Üniversitesi yeni normalleşme adımlarıyla birlikte mezuniyet töreni düzenledi.

Törenin onur konukları ise buldukları aşıyla koronavirüsle mücadeleye önemli katkı sunan Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Doktor Özlem Türeci oldu.

Mezuniyet heyecanı yaşayan ve yeni bir hayata başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulundular.

"Tevazu gösterin, inandıklarınızdan taviz vermeyin”

"Tevazu gösterin, merakınızı yitirmeyin, inandıklarınızdan taviz vermeyin” diyen Prof. Dr. Uğur Şahin, “Ben kendim için hep bunu dilemişimdir. Şimdi ise mezun oldunuz ve hayatınıza yeni bir sayfa açtığınız bu günde, aynısını sizler için de diliyorum" dedi.

Doktor Özlem Türeci ise, "Potansiyelinizi ve size has özel güçlerinizi açığa çıkarmak için hiç durmadan gayret etmeniz gerekli. Yirmi kere başarısız olup, yirmi birinci denemede başarıya ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Şahin ve Türeci'nin programa katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



