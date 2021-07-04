Şile'de dün etkili olan sağanak, Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi'ndeki derenin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağışın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Ayazma Plajı'nda denizin rengi değişti.