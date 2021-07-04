Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğanın saldırısına uğrayan çoban ölümden döndü
Konya'nın Karapınar ilçesinde boğanın saldırısına uğrayan çoban ölümden döndü. Kızgın boğanın çobana saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
Yelekli mevkisinde bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu çoban, inekleri sağımhaneye götürdüğü sırada bir boğanın saldırısına uğradı.
Boğanın bir süre sürüklediği çoban, sağımhanenin dışına kaçmayı başardı.
Yaralanan çoban, çiftlik sahibi tarafından Karapınar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı anı kamerada
Öte yandan boğanın çobana saldırı anı çiftlikteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, boğanın çobanı yere düşürdüğü ve boynuzuyla sürüklediği görülüyor.
Son Haberler
- 21:41
- 21:32
- 20:50
- 20:20
- 20:10
Sıradaki Haber
Şile'de denizin rengi değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz