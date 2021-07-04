Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobil tıra arkadan çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir otomobil, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde Zekeriya Ç. yönetimindeki otomobil, Erbil O'nun kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından otomobilde sıkışan 5 kişiye ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elvan Ç. ve çocukları Yiğit Ç., Ahmet Ç. ve Elif Nisa Ç. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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