Türkiye'de yeni haftada kuzey ve iç kesimlerde sağanak görülecek. Yağışlı hava cuma gününe kadar devam edecek. Bazı kesimlerde dolu ve kuvvetli rüzgar görülecek. Güneyde sahil bölgelerinde ise güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan, Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, şunları kaydetti;

Salı günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yağışlar bekliyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yine sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak yağışlar. Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve şehir merkezi ile Bolu'da kuvvetli olma ihtimali var.

Sıcaklıklar yeni haftada, Ankara'da 28-29 derece, İstanbul'da 29-30, İzmir'de 34-35, Antalya'da 35-37, Adana'da ise 34-35 derece civarında olacak.

Uzmanlar, güney bölgelerde sıcak havaya karşı tedbirli olunmasını tavsiyesinde bulunuyor.