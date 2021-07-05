İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TAG Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde kaçak yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, farklı tarihlerde Van'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.A. ve G.A. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından S.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.