Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 08:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyoldaki tesiste 101 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te otoyoldaki bir dinlenme tesisinde 101 düzensiz göçmen yakalandı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TAG Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde kaçak yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, farklı tarihlerde Van'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Çalışma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.A. ve G.A. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından S.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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