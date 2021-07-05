Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 28 Haziran-4 Temmuz arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 299 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Operasyonlarda 5,6 kilogram esrar, 350 gram eroin, 340 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 400 uyuşturucu hap ve 4 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.