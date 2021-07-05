Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpek kulübelerinin altında 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Köpek kulübelerinin altındaki yakıt tankını iş makineleri çıkardı. 2 kişi gözaltına alındı, 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana'da merkez Seyhan ilçesindeki bir adreste kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaşan polis operasyon düzenledi.
Dedektörle yapılan aramada bahçedeki köpek kulübelerinin olduğu yerde sinyal alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Kulübeler kaldırıldığında akaryakıt tankerinin kapağı bulundu. İş makineleriyle kazı başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yapılan kazıda polis, tankerde 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçak yakıta el konulurken 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
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