Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde sabah saatlerinde, otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü park halindeyken önce geri manevra yaptı. Daha sonra da bir anda kaldırıma çıkan sürücüsü bir süre kaldırımda ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

O sırada kaldırımda bulunanlar üzerlerine gelen otomobili görünce kaçıştı.

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza kamerada

Elektrik ekipleri de hasar gören aydınlatma direğini yıkılma ihtimaline karşı yerinden tamamen söktü.

Kaza anı caddedeki bir mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.