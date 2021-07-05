Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araç kaldırıma çıktı, yayalar ezilmekten son anda kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bir sürücü otomobili ile kaldırımda bir süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu.
Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde sabah saatlerinde, otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü park halindeyken önce geri manevra yaptı. Daha sonra da bir anda kaldırıma çıkan sürücüsü bir süre kaldırımda ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.
O sırada kaldırımda bulunanlar üzerlerine gelen otomobili görünce kaçıştı.
Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza kamerada
Elektrik ekipleri de hasar gören aydınlatma direğini yıkılma ihtimaline karşı yerinden tamamen söktü.
Kaza anı caddedeki bir mobilya mağazasının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Elektrik İstanbul Trafik Kazası
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