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Dünya
AA 06.10.2026 11:51

Uluslararası Af Örgütünden Fransız makamlarına orantısız polis müdahalesine son vermeleri çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, günlerdir lise eylemlerinin devam ettiği Fransa'da hükümete gerilimi düşürmesi ve orantısız polis müdahalesini önlemesi çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütünden Fransız makamlarına orantısız polis müdahalesine son vermeleri çağrısı

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Fransız makamları, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemlerde insan hakları yükümlülüklerine uygun hareket etmeye ve orantısız polis müdahalesine son vermeye çağrıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi Başkanı Anne Savinel-Barras, Fransız hükümetinin eylemlere katılan gençlerin güvenliğini sağlama ve onların barışçıl protesto haklarını koruma sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, her türlü polis müdahalesinin yasalara uygun, gerekli ve orantılı olması gerektiği konusunda uyardı.

Savinel-Barras, Fransız makamlarından aşırı güç kullanımından kaçınmalarını istedi.

Son dönemde polisin göz yaşartıcı gaz ve cop kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığına dair artan ihbarlara dikkati çeken Savinel-Barras, dövülmek ya da keyfi olarak gözaltına alınmak yerine gençlerin barışçıl şekilde eğitim haklarını savunurken korunmasını talep etti.

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) de yaptığı yazılı açıklamada, liselilerin baskı altına alınmasına tepki gösterdi.

Okulların savaş alanı değil eğitim yuvası olduğu hatırlatılan açıklamada, gençlik hareketlerini korumak için sokağa inme çağrısı yapıldı.

Ülkede 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde 200 civarında lise öğrencisi ve yaklaşık 700 güvenlik görevlisi yaralandı.

Eylemlerde 30'a yakın okul ateşe verilirken, şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Fransa Polis Uluslararası Af Örgütü
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