Gazze'de ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hastalar hala kurtarılmayı bekliyor

Gazze'de kanser hastaları ve çocuklar da dahil olmak üzere 20 ila 22 bin arasında ağır hasta ve yaralı acil tıbbi tahliye için sınır kapılarının açılmasını bekliyor.

Refah Sınır Kapısı'nın insani geçişlere kısmen açılmasına rağmen; İsrail'in aylarca süren güvenlik onayları, katı kota uygulamaları ve kapıları askeri gerekçelerle sıkça kapatması sebebiyle hasta ve yaralı tahliyeleri fiilen durma noktasına gelmiş durumda.

Üstelik İsrail, dini bayramları bahane ederek Filistinlilerin hayatını hiçe sayıp kapıları günlerce tamamen kapatıyor.

Gazze'de hastanelerin büyük çoğunluğunun üç yıldır süren saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalması ve yaşanan ilaç yetersizliği ise hastaları doğrudan sınır kapılarının açılmasına bağımlı hale getiriyor.

Hastalar ölmemek için zamanla yarışıyor

Tedavi ve tahliye olmayı bekleyen binlerce hasta ve yaralı her an yaşamını yitirme riski altında tam anlamıyla zamanla yarışıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2 Şubat-2 Eylül 2026 tarihleri ​​arasında dışarı çıkan hasta ve yaralı sayısı sadece 2 bin 480.

Ancak bu sayı 10 Ekim 2025'teki ateşkesle kararlaştırılan günlük ortalama 50 hasta ve 50 refakatçiyle kıyaslandığında günlük ortalama 12 hasta ve yaralıya denk geliyor. Bu rakamlar, ateşkesin kağıt üstünde kaldığını, hastalar için değişen bir şey olmadığını gösteriyor.

Ateşkesten bu yana tedavi olmayı beklerken hayattan kopan 1300'ü aşkın Gazzeli bulunuyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Filistinlilerin tedavi imkanına kavuşması halinde engellenebilecek can kayıplarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Silmiyye, ateşkesin sağlık sisteminde yaşanan krizi hiç bir şekilde hafifletmediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin yürürlüğe girmesinden (10 Ekim 2025) 7 Eylül tarihine kadar geçen sürede 1344'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı. Ölenler arasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kanser, kalp ve kan hastaları ile böbrek yetmezliği olanlar bulunuyor. Dışarıda tedavi sırası beklerken ölen hasta ve yaralıların sayısı, ateşkesten bu yana saldırılarda öldürülenlere eşit veya ondan fazla."

Dışarı çıkış günleri haftada 3 güne düşürüldü

İlaç, tıbbi malzeme ve ekipman konusunda ciddi bir kıtlık çektiklerini belirten Ebu Silmiyye, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze'deki sağlık sektörünün felaket boyutunda bir tabloyla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Ebu Silmiyye, İsrail'in her hafta az sayıda hasta ve yaralının ayrılmasına izin verdiğini ve bunun asgari ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydederek, "Sınır geçişlerinin kapatılması hasta ve yaralıların hayati tehlikelerini daha da artırıyor. Tedavi için yurt dışına çıkmayı bekleyen 20 binden fazla yaralı ve hasta var." dedi.

İsrail'in sınır geçişlerini kısıtlı olarak açtıktan üç ay sonra, günlük çıkış iznini haftada üç güne düşürdüğünü aktaran Ebu Silmiyye, "Öncelikle insanların hayatı korunmalı." şeklinde konuştu.

Ebu Silmiyye, Arap devletlerine ve arabuluculara İsrail'e sınır kapılarını açması ve Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin vermesi için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Sessiz ve yavaş "kırım"

Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkesin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Gazze'deki hastaneler nörolojik, kardiyovasküler, ürolojik, ortopedik ve göz ameliyatlarının yanı sıra pediatri, onkoloji ve nefroloji alanlarında uzmanlaşmış tedaviler sunamıyor.

Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2026'da, Gazze'ye ilaç girişinin kasıtlı olarak engellendiğini ve bunun daha fazla hastanın hayatına mal olan "sessiz bir kırım" olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık başta kanser ve kan hastalarının kullandığı ilaçlar olmak üzere, acil-yoğun bakım ilaçlarında da büyük bir sıkıntı yaşandığını ve bunun hastaları "kesin ölüm" riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1462 kişi öldü, 5 bin 151 kişi de yaralandı.

Böylece 3 yıllık soykırımın bilançosu 74 bin 245 ölüm ve 175 bin 267 yaralanmaya yükselmiş oldu.