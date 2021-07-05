Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dört bin 437 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 bin 437 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede "SOKAK" operasyonları düzenlendiği duyurdu.
Operasyonlarda son 7 günde, 75 ilde 4 bin 437 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Aramalarda, 56 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 15 kilogram bonzai, 70 kilogram metamfetamin, 3 kilogram skunk, 5 kilogram kokain, 31 bin sentetik ecza, 16 bin ecstasy, 15 bin captagon, 307 bin kök kenevir, 100 bin kök haşhaş, 64 tabanca/tüfeğin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız! ????????— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) July 5, 2021
Narkotik birimlerimizce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında; #polis #narkotik pic.twitter.com/G2dcJOrdy6
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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