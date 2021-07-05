Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede "SOKAK" operasyonları düzenlendiği duyurdu.

Operasyonlarda son 7 günde, 75 ilde 4 bin 437 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Aramalarda, 56 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 15 kilogram bonzai, 70 kilogram metamfetamin, 3 kilogram skunk, 5 kilogram kokain, 31 bin sentetik ecza, 16 bin ecstasy, 15 bin captagon, 307 bin kök kenevir, 100 bin kök haşhaş, 64 tabanca/tüfeğin ele geçirildi.