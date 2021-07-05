Kurbanlıklar gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yaptı.

Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen kurbanlıklar, İstanbul'daki pazarlarda yerini almaya başladı.

O pazarlardan biri, Bahçelievler Belediyesi'ne ait kurban satış alanı...

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'da kurbanlık fiyatları

20 dönümlük araziye kurulan kurban satış alanında 95 çadır yer alıyor. Bu çadırların 80'i büyükbaş hayvanlara ayrıldı.

Kurbanlıkların fiyatı, kilosuna göre değişiyor.

15 bin liraya da büyükbaş hayvan var, 35 bin liraya da...

Kurban satış alanında yaklaşık 1 ton ağırlığıyla dikkat çekenlerden biri de Paşa. Paşa'nın fiyatı ise yaklaşık 32 bin lira.

Satış alanlarında veteriner hekim bulunacak

Kurban pazarında salgın kurallarına dikkat edilecek. Alana girenlere maske dağıtılacak ve HES kodu sorgulanacak. Satış alanlarında veteriner hekimler de görev alacak.