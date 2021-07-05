Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de 4 katlı bina tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan ve kolonları zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı.
Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'ndeki 3 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında, bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştu.
Olay yerine gelen Sancaktepe Belediyesi Zabıta ekiplerince risk oluşturduğu belirlenen bina, tahliye edilerek mühürlendi.
Sıradaki Haber
Dört bin 437 kişiye işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz