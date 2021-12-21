Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı.

Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, gazetecilere, Muş-Kulp kara yolunda olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Seyahat güvenliği açısından yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığını aktaran Sayılgan, "Karın geçit vermediği bölgede, ekiplerimiz tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kara yolunu kısa sürede açmak için mücadele ediyoruz." dedi.