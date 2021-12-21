Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ali Murat Altınmeşe son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe'nin oyunculuk yapan oğlu Ali Murat Altınmeşe, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşında hayatını kaybeden oğlu, oyuncu Ali Murat Altunmeşe için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreni Göktürk Camii'nde yapıldı
Usta sanatçıyı acı gününde, sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
Cenaze namazının ardından, Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, Göktürk Kabristanı'nda toprağa verildi.
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Ali Murat Altunmeşe, son olarak TRT 1'de yayınlanan "Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı" dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
Altunmeşe bir hafta önce dayısının Mersin'deki evinde, 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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