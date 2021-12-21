Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Saman balyalarından 119 av tüfeği çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de bir araçta saman balyaları altına gizlenmiş 119 ruhsatsız av tüfeği ve 100 bin kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçedeki Ortaklar yol kontrol noktasında dün bir aracı durduran ekipler, saman balyaları altına gizlenmiş 119 ruhsatsız av tüfeği ve 9 milimetrelik 100 bin kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirdi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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