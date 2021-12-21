Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki Ortaklar yol kontrol noktasında dün bir aracı durduran ekipler, saman balyaları altına gizlenmiş 119 ruhsatsız av tüfeği ve 9 milimetrelik 100 bin kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirdi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.