Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık Perşembe günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a getirildiği tespit edilen 118 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Iğdır’da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

6 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, Afganistan'dan Türkiye'ye ve batı ülkelerine gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri kandıran ve yasadışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmalarını sağlayan şebekeye de operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 5 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.