Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum herhangi bir hasara neden olmadı.
Ereğli ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası denizde hortum gözlendi.
Limandaki hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Sahilden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı
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