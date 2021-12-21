Ereğli ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası denizde hortum gözlendi.

Limandaki hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Sahilden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.