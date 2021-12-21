Beyşehir Gölü'nün kenarına gelen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yürütülen çalışmaları inceledi.

2020 yılının kurak geçtiğini hatırlatan Bayındır, Toroslar, Anamas Dağları ile Dedegöl zirvesindeki kar kalınlığının 1 metreyi hiç geçmediğini söyledi:

"Toroslar'da kar kalınlığı 1 metreyi geçmediği zaman Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin düşeceğini iyi biliyoruz. Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, dağlarda ise 3-4 metreleri bulan kar örtümüz var. Ümit ediyoruz ki; bu sürekli olacak."

Kıyıdaki çekilme 50 metreye düştü

Bayındır, belediye olarak topladıkları karları, su seviyesini yükseltebilmek için Beyşehir Gölü'nün kıyısına bıraktıklarını ifade etti:

"Bölge olarak yağışlı bir devreye giriyoruz, önümüzdeki hafta, hatta bu gece yağış ihtimali var. İnşallah bu karlar göle doping olacak, yani bir manada göle jest yapıyoruz. Beyşehir Gölü kıyıdan 300 metre çekilmişti. Şu an 50 metreye kadar düştü kıyıdaki çekilme. İnşallah devam eden kar yağışlarının ardından gölümüz eski seviyesine gelir."