Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte ve kaçak içki operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada, 261 litre sahte içki, 33 şişe sahte bandrollü kaçak içki ile 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Sahte İçki Sahte Alkol Kaçakçılık
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