Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da otomobiliyle hareket halindeyken kalp krizi geçiren Muammer Eren minibüse çarptı. Otomobilden çıkarılan Eren'in duran kalbi, çevredekilerin müdahalesiyle çalıştırıldı.
Bursa İnegöl'de otomobiliyle hareket halinde olan Muammer Eren kalp krizi geçirdi. Otomobil, park halindeki minibüse çarparak durdu.
Kaza yapan otomobilin yanına gelenler, Eren’in baygın olduğunu gördü. Dışarı çıkarıldığında kalbinin durduğu anlaşılan Eren’e, kalp masajı yapıldı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eren'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
"Kapılar kilitliydi"
Eren’e kalp masajı yapan Uğur Günay, “Aracın, bizim park halindeki aracımıza çarptığını gördük. Yanına gittik, sürücü kalp krizi geçiriyordu. Aracın kapıları kitliydi. Açmaya çalıştık, açamadık. Aracın camını kırdık. Sürücüyü dışarı çıkarıp kalp masajı yaptık. Görevimizi yaptık" dedi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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