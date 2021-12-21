Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genç müzisyenin ölümüyle ilgili 2 sanık hakkında müebbet hapis istendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün ölümüne neden olan yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. 2 sanık hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
29 Haziran'da 2 şüpheli tartıştıkları apart yönetimine tepki göstererek daireyi ateşe vermiş, çıkan yangında genç müzisyen Yusuf Can Döğüşçü yaşamını yitirmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Zanlıların, "Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" ve "Yakarak mala zarar verme" verme suçlarından cezalandırılması talep edilerek, haklarında ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.
İddianame, Anadolu 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
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