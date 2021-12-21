Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın "Zara sac ekmeği" tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinin yöresel lezzetlerinden "Zara sac ekmeği" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, 2020 yılında yaptıkları başvurunun sonuçlandığını ve ürünün, Zara Ziraat Odası adına coğrafi işaretle tescillendiğini açıkladı.
İlçede üretilen sac ekmeğinin tescil almasının tanıtım açısından da önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Sac ekmeğimiz artık Zara'ya özgü ürün olarak tescillendi. Sac ekmeğimiz, buğday unu, çökelek veya peyniraltı suyu, kaya tuzu ve maya ile hazırlanır. Bu hamur Zara'ya özgü olan sac üzerinde pişirilir. Zara'ya özgü olan sac ekmeğimizi tescil ettirmek bizi mutlu etti. Bu şekilde Zara bir değer daha kazanmış oldu."
Etiketler: Sivas
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