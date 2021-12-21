Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan minibüste 26,5 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde polis ekiplerince durdurulan minibüste 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda otoyolda durdurulan minibüste narkotik köpeği "Talisca"nın da katılımıyla arama yapıldı.
Aramada aracın kapı paneli iç kısmına gizlenmiş 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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