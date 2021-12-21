Giresun'un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde piyasaya sahte içki ve makaron sürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 48,5 litre el yapımı açık içki, 27 litre etil alkol, çok sayıda içki yapımında kullanılan malzeme, sahte TAPDK badrollü ve bandrolsüz toplam 190 kutuda 38 bin dal boş makaron, 11 bin 20 dal içerisi tütün ile doldurulmuş makaron ve 37 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.