Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışı ulaşımı aksattı. İstanbul yönüne giden tırların geçişine izin verilmedi. Ereğli'de kontrolden çıkan 2 otomobil devrildi.
Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından tekrar kar başladı.
Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul yollarında ulaşım aksadı. İstanbul yönüne giden tırların geçişine izin verilmezken, diğer araçlar zincirsiz ilerledi.
İl Özel İdaresi ve Ereğli Belediyesi ekiplerinin karlı yolları açmasıyla trafik normale döndü.
Kar yağışı Ereğli'de de etkili oldu. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, karla kaplı yollarda araçlarının kontrolünü sağlamakta güçlük çekti.
İki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Otomobillerin sürücüleri yaralandı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası Zonguldak
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