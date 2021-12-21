Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbranice figürler bulunan yılan derisi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te üzerinde İbranice yazılı figürler bulunan 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Eskipazar ilçesi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir otomobili, ilçeye bağlı İmanlar köyü yakınlarında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.
Ekipler, otomobildeki 52 yaşındaki H.Y., 61 yaşındaki R.T. ve 24 yaşındaki M.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Karabük Tarihi Eser
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