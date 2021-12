İstanbul Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan, Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy silahlı saldırıya uğramıştı.

Kubilay Berk Küçükarslan hayatını kaybettiği saldırıda, Savaş Şentürk, Yılmaz Sarısoy'un yanı sıra lokanta önünde bulunan Okan Yalçın, Erhan Selek ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da yaralanmıştı.

Kullandıkları aracı yaktılar

50 farklı güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların kullandıkları aracın plakasını belirledi.

Sultangazi'de olduğu tespit edilen çalıntı aracın, arkada bir iz bırakmamak için yakıldığı öğrenildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda B.A., V.D., E.T., T.T., H.H., Y.Y., M.Y., E.Y., M.Y., Ü.Ç. gözaltına alındı. Ev aramalarında 2 adet tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 10 şüphelinin her birinin daha önceden en az 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren şüpheliler adliye sevk edildi.