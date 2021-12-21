Karadeniz müziği sanatçısı Rıza Eskici, klip çekimi öncesi hazırlanmak için kuaföre gitti.

Kuaför Emre Güner, Eskici'nin saçlarını kuruttuğu sırada fön makinesi alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Güner, elindeki fön makinesini yere attı.

Panik anları kamerada

Güner, elinden hafif şekilde yaralanırken panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra Güner'e geçmiş olsun ziyaretine giden Rıza Eskici, yaşadığı o anları bestelediği şarkı ile anlattı.

"Sakalım biraz yandı"

Olay anını anlatan Sanatçı Rıza Eskici, "Yaklaşık 2-3 gün önce 'Zindan' adlı eserimizin klip çekimi için kuaföre geldik. Ömer kardeşimiz saçlarımı yıkadı. Fön makinesini açtığı zaman bir koku geldiğini beyan ettim kendisine. 'Bu ihale bize patlamasın yanmayalım' dedim. 'Ağabey, yok' dedi. Dedikten 2 dakika sonra birden alev aldı. Sakalım biraz yandı. Orayı o gün hemen kesti. Kardeşimizin eli ufak zedelendi. Geçmiş olsuna geldim" dedi.